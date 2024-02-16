بايدن يحذر نتنياهو من شن هجوم في رفح دون حماية المدنيين

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، من شن إسرائيل عملية في مدينة رفح بقطاع غزة، من دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن "كرر موقفه لناحية أن عملية عسكرية يجب ألا تتم من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن أمن المدنيين في رفح"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

فيما قالت وكالة "رويترز" إن بايدن أكد لنتنياهو "التزامه ببذل قصارى جهده لدعم إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن".

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مكتب نتنياهو أن بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو، الخميس، وأن المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة.