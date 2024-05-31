اليمن.. تلويح الزبيدي بالانسحاب من "الشرعية" يخلط الأوراق وينذر بعودة الخلافات

لوّح المجلس الانتقالي الجنوبي، بالانسحاب من "الشرعية اليمنية"، على خلفية استمرار "فشل الحكومة وعجزها" عن إيجاد حلول لأزمات اقتصادية وخدمية تعيشها المحافظات المحررة من ميليشيا الحوثي؛ وهو ما يهدد بعودة الخلافات بين الطرفين إلى مربعها الأول.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، رئيس "الانتقالي الجنوبي"، عيدروس الزبيدي، إن مشاركة الانتقالي في مجلس القيادة والحكومة اليمنية "كانت من منطلق الحرص على توحيد القوى والجهود لمواجهة العدو المشترك المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية، ورفع المعاناة عن شعبنا، وتوفير الخدمات".

وبين في اجتماع مع الوزراء الممثلين عن "الانتقالي الجنوبي" في الحكومة، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس في عدن، أن وصول الأوضاع المعيشية إلى مستوى متردٍّ، "يحتّم على المجلس الانتقالي إعادة النظر في جميع قراراته وخطواته المستقبلية، بما يخدم مصالح شعب الجنوب وقضيته الوطنية".

وأشار الزبيدي إلى أن الانتقالي الجنوبي "كيان سياسي من شعب الجنوب وإليه، ولن يكون أبدًا بعيدًا عن معاناته، كما أن لديه من القدرة والشجاعة ما يكفي لتحمّل مسؤولياته الوطنية تجاه شعبنا".