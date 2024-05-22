غزة.. البنتاغون يعلن فتح طرق جديدة للمساعدات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح طرق جديدة لحركة المساعدات في غزة بعد اعتراض بعض شاحنات المساعدات، مضيفة أن المساعدات تُنقل، الآن، من مناطق التجميع إلى المستودعات في غزة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال بات رايدر للصحفيين، نقلاً عن "رويترز"، "في الوقت الذي نعمل فيه على إنجاز العمليات والإجراءات تسنَّى إنشاء طرق بديلة للحركة الآمنة لتلك الشحنات، ويجري، الآن، نقل المساعدات من مناطق التجمع تلك إلى المستودعات لزيادة عمليات التوزيع في أنحاء غزة."