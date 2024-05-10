هل يصبح الميناء الأمريكي العائم بديلا عن معبر رفح؟

تزامن الإعلان عن الانتهاء من بناء الميناء الأمريكي العائم قبالة غزة، مع احتلال الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وإغلاقه أمام حركة المسافرين والبضائع والمساعدات.

ويثير ذلك، تساؤلات حول ما إذا كان مخططا لهذا الميناء أن يكون البديل لمعبر رفح، الذي كان المنفذ الوحيد لقطاع غزة.

وقال الخبير في الشأن السياسي الدولي رائد نجم، إن "الميناء الأمريكي لا يعدو كونه ميناء وظيفيا بحسب الرواية الأمريكية، ويهدف إلى تسهيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية كما يسمح بدخولها إلى أكبر مساحة ممكنة من القطاع".

وأضاف نجم لـ"إرم نيوز"، أن "احتلال معبر رفح سيدفع الإدارة الأمريكية إلى إيجاد وسائل بديلة، وسيكون المنفذ البحري أحد هذه الوسائل إلى جانب المعابر العسكرية التي جرى إنشاؤها خلال الحرب بالإضافة إلى ما تمت إعادة فتحه واستخدامه في إدخال المساعدات الأردنية إلى مناطق شمال القطاع".

ورأى أن "العرض الأمريكي بمنح إدارة المعبر إلى شركة أمنية أمريكية هو عرض فاشل ولا يمكن له أن ينجح في ظل المعطيات الجيوسياسية للمنطقة، وهو محاولة للضغط على حماس من أجل تنفيذ الشروط التي تريدها إسرائيل في إنجاز صفقة التبادل".