مسؤول إسرائيلي: محادثات القاهرة انتهت وسنمضي إلى رفح

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات التي شهدتها القاهرة، خلال اليومين الماضيين، "انتهت"، وأن إسرائيل "ستمضي قُدمًا بعمليتها في رفح وأجزاء أخرى من قطاع غزة، وفق المخطط".

وقال المسؤول إن إسرائيل "قدَّمت للوسطاء في محادثات الهدنة في غزة تحفظاتها على مقترح حماس لاتفاق إطلاق سراح الرهائن، وإنها تعد هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة قد انتهت".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن مسؤول مصري رفيع أن وفدي حماس وإسرائيل، غادرا مصر، بعد يومين من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى.

وأضاف أن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة".