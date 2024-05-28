"ثقوب سوداء" تخفي ملابسات وفاة معتقلين من غزة بسجون إسرائيل

كشف تقرير داخلي للجيش الإسرائيلي عن انتهاكات تعرض لها معتقلون من قطاع غزة، وصلت إلى ضرب عدد منهم حتى الموت، إضافة لوفاة آخرين بشكل غامض داخل السجون.

وأبرزت صحيفة "هآرتس" وفاة 35 معتقلا من غزة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، أو أثناء نقلهم من القطاع الفلسطيني إلى السجون، التي وصفتها بـ "الثقوب السوداء"؛ إذ تكثر الوفيات المفاجئة، بحسب وكالة "الأناضول".

وتحدث التقرير عن اثنين من سكان مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة توفيا، في مارس/آذار الماضي؛ إثر تعرضهما للضرب المبرح من قبل الجنود الإسرائيليين.

وذكر التقرير أن عملية الاعتداء بالضرب تمت وقد كان المعتقلان "في طريقهما إلى سجن إسرائيلي".

وقالت الصحيفة: "توصل تحقيق أجرته الشرطة العسكرية الإسرائيلية إلى أن اثنين من المعتقلين، الذين تم نقلهم من غزة إلى مركز احتجاز سدي تيمان في إسرائيل، تعرضا للضرب، وتوفيا فيما بعد".

وأوضحت الصحيفة أن الشخصين اعتُقلا في منطقة خان يونس، وتم تقييدهما بعد الاشتباه بهما، مشيرة إلى أنهما وصلا ميتين إلى مركز الاعتقال المؤقت سدي تيمان، الذي يديره الجيش قرب بئر السبع.

وتعارضت ادعاءات الجنود في هذه الواقعة "مع نتائج التحقيق"، إذ زعم الجنود أن المعتقلين الاثنين "ربما لقيا حتفهما نتيجة الرحلة الصعبة للغاية على أرض وعرة"، لكن التحقيق أظهر تعرضهما للضرب على أجزاء متعددة من الجسم.