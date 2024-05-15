من العراق إلى السودان.. كيف تستخدم إيران وكلاءها لتأجيج الحروب؟

قال تقرير إخباري فرنسي إنّ إيران تعتمد سياسة "زعزعة استقرار" المنطقة وتأجيج الحروب من خلال وكلائها من المجموعات المسلحة التي تُعتبر واجهة لاستعراض القوة الإيرانية، وفق تعبيره.

ورأى التقرير الذي نشرته مجلة "فالور أكتيال" الأسبوعية الفرنسية، أنّ نفوذ إيران المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وقدرتها على زعزعة الاستقرار من العراق إلى السودان ليسا منفصليْن.

شبكة من المليشيات

وأشار التقرير إلى أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 أبريل الماضي، ليس سوى حلقة من اندلاع جديد للعنف المدمّر في المنطقة.

ويطرح التقرير تساؤلات عن العلاقة بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتفجيرات ميليشيا "حزب الله" في إسرائيل وضربات الجماعات المسلحة لقواعد أمريكية في سوريا والعراق والأردن، وتسليم طائرات مسيّرة للجيش السوداني وسط حرب أهلية تمزق البلد.

وأكد التقرير الفرنسي أنّ طهران تحقق مثل هذه النتائج من خلال تعبئة شبكة من الجماعات المسلحة في جميع دول المنطقة (لبنان، سوريا، العراق، اليمن، إلخ) تحت مسمّى "محور المقاومة".