البديوي: المرأة الخليجية تلعب دورًا حاسمًا في ميدان الدبلوماسية

جاءت تصريحات المسؤول الخليجي، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الدبلوماسية، الذي يصادف الـ24 من شهر حزيران/يونيو من كل عام.

وأكد أن "ما تحتله المرأة الخليجية من مكانة في العمل الدبلوماسي يعكس حرص واعتزاز قادة دول المجلس بتعزيز المساواة ودعم دور المرأة في المشاركة بعمليات صنع القرار، عبر توفير بيئة عمل متكافئة وشاملة لها".

وأشاد البديوي بدور المرأة الخليجية في المجال الدبلوماسي، وإبداعها من خلال تبوئها مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى في الوزارات والمنظمات الدبلوماسية بدول المجلس، وتمثيلها لبلادها في العديد من المحافل الدبلوماسية العالمية.