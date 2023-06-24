البديوي: المرأة الخليجية تلعب دورًا حاسمًا في ميدان الدبلوماسية
قال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن المرأة الخليجية تلعب دورًا حاسمًا في ميدان الدبلوماسية الإقليمية والعالمية، سواء على صعيد تعزيز العلاقات بين الدول، أو تحقيق السلام والأمن الإقليمي والعالمي.
جاءت تصريحات المسؤول الخليجي، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الدبلوماسية، الذي يصادف الـ24 من شهر حزيران/يونيو من كل عام.
وأكد أن "ما تحتله المرأة الخليجية من مكانة في العمل الدبلوماسي يعكس حرص واعتزاز قادة دول المجلس بتعزيز المساواة ودعم دور المرأة في المشاركة بعمليات صنع القرار، عبر توفير بيئة عمل متكافئة وشاملة لها".
وأشاد البديوي بدور المرأة الخليجية في المجال الدبلوماسي، وإبداعها من خلال تبوئها مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى في الوزارات والمنظمات الدبلوماسية بدول المجلس، وتمثيلها لبلادها في العديد من المحافل الدبلوماسية العالمية.
ونوه إلى أهمية اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون، ودورها في مواصلة إبراز جهود المرأة المتميزة في الدول الخليجية، وتنسيق مواقف وجهود دول المجلس في المحافل الدولية المعنية بالمرأة، وتسليط الضوء على السياسات والأنظمة والقوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات.