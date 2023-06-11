مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة مشاركته في المفاوضات النووية

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى الوزراء، ضرورة مشاركته في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بـ"الملف النووي"، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني، والقضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية كافة.

وقال المجلس في بيان، اليوم الأحد، إن من المهم أن تلتزم إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم المسموح بها، التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، إلى جانب ضرورة الوفاء بالتزاماتها، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل، كما أكد المجلس استعداد دوله للتعاون والتعامل مع هذا الملف بشكل فعال.