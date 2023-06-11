مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة مشاركته في المفاوضات النووية
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى الوزراء، ضرورة مشاركته في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بـ"الملف النووي"، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني، والقضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية كافة.
وقال المجلس في بيان، اليوم الأحد، إن من المهم أن تلتزم إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم المسموح بها، التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، إلى جانب ضرورة الوفاء بالتزاماتها، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل، كما أكد المجلس استعداد دوله للتعاون والتعامل مع هذا الملف بشكل فعال.
وجاء بيان المجلس بعد عقد المجلس الوزاري لـ"التعاون الخليجي" دورته الـ156 في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض، حيث ترأست البحرين دورة المجلس الوزاري الحالية بحضور وزراء خارجية الدول الخليجية.
وشدد المجلس في بيانه على مواقفه وقراراته الثابتة التي ترفض استمرار الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، وهي طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، كما أكد دعم سيادة الإمارت على جزرها الثلاث، وكذلك مياهها الإقليمية والإقليم الجوي، بالإضافة إلى الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد بيان المجلس أن أي أعمال أو ممارسات من طرف إيران في الجزر الثلاث، تعتبر باطلة ولاغية ولا تؤثر على مسألة حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا إيران إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات الرامية إلى حل القضية من خلال المفاوضات المباشرة، أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وتضمن بيان المجلس المنشور عبر موقعه الإلكتروني، أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، إلى جانب اعتماد المجلس خطة العمل الخارجي في مجال حقوق الإنسان للأعوام 2023- 2026، كما جدد المجلس التزام دوله بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ودعم الجهود الإقليمية والدولية ضد كافة التنظيمات الإرهابية.