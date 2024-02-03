بايدن: ردنا على الهجمات سيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أصدر توجيهات بتنفيذ ضربات عسكرية على منشآت في العراق وسوريا تخص الفصائل التي هاجمت القوات الأمريكية.

وأضاف أن الرد سيستمر.

وقال بايدن في بيان "ردنا بدأ اليوم. وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها".

وتابع "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم. لكن دعوا كل من قد لإلحاق الضرر بنا أن يعلم ما يلي: إذا تسببت في ضرر للأمريكيين فسوف نرد".

وبدوره، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن بلاده أبلغت الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات.

وأوضح أن الضربات الجوية الأمريكية استهدفت 3 منشآت في العراق و4 في سوريا.

وأضاف: "نعتقد أن الضربات كانت ناجحة، ولا نعلم عدد المسلحين الذين قُتلوا أو أصيبوا".