المغرب يعد قانونًا لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي

وأضاف وهبي: "بقدر ما يخدم الذكاء الاصطناعي البشرية بقدر ما يهددها"، متسائلًا: "تصوروا أن يرتكب روبوت جريمة قتل، من سيتحمل المسؤولية؟".

وأشار إلى أن وزارته تعمل "على إعداد قانون للذكاء الاصطناعي، لنتفادى ما حدث لنا مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تعد الحياة الشخصية للناس محترمة".

وتابع: "لدينا مؤتمر في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، للاطلاع على التجارب الدولية، وسنضع إطارًا قانونيًّا لتأطير الذكاء الاصطناعي، إذ لابد من تأطير قانوني لنترك التكنولوجيا في خدمة البشرية وليس العكس".

وفي الـ8 من فبراير/ شباط الماضي، أعلن المغرب إعداد مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت وبركان، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.

ورغم أن للذكاء الاصطناعي فوائد كبيرة، فإنه بحسب مختصين ذو آثار سلبية، ولم تسلم حتى الحروب من استخداماته، حيث حولت إسرائيل قطاع غزة إلى ميدان تجارب لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الحرب، حينما ضاعفت عدد الأهداف التي ضربتها في القطاع باستخدامه.