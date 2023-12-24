ما دلالات دعوة السلطة الجزائرية إلى حوار مع الأحزاب السياسية؟

أثارت دعوة السلطة في الجزائر الأحزاب السياسية للحوار، جدلًا وتكهنات بشأن ما تحمله هذه الخطوة من دلالات، لا سيما أنها تأتي قبل أشهر من انتخابات رئاسية مرتقبة.

وضمن هذا المسعى التقى الرئيس عبد المجيد تبون كلاً من رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، والأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، وغيرهم من الحزبيين.

يزرع الثقة

القيادي في حزب جبهة المستقبل الحاج بلغوثي، قال لـ"إرم نيوز" إن "الحوار مع الأحزاب السياسية أصبح أمراً ملموساً وإيجابياً يحسب لرئيس الجمهورية، والاتصالات المتواصلة مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني هي حقيقة مكرسة منذ مجيء تبون".