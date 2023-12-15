تقدّر بـ 200 مليار دولار.. ما طرق الجزائر لاستعادة أموال "الفساد" المهرّبة؟

وأخيرًا، أعادت السلطات الجزائرية بعث ملف الأموال المهربة، عن طريق إعلان تدابير تُؤمّم مزيدًا من ممتلكات الوزراء ورجال المال المتورطين في الفساد، والذين أصدر القضاء في حقّهم أحكامًا نهائية.

وبحسب مصدر قضائي جزائري لـ"إرم نيوز"، فإن عتادًا بملايين الدولارات لشركات اقتصادية خاصة محجوز منذ سنوات دون أن يعمل، ما جعل السلطات تتحرّك لمنعه من التلف، فيما سيتمّ بيع الباقي عبر المزاد العلني. وأبرز تلك الشركات التي صدرت في حق أصحابها أحكام نهائية تعود ملكيّتها لرجال الأعمال المعروفين بقربهم من النظام السابق، هم الإخوة كونيناف، ومحيي الدين طحكوت، وعلي حداد.

ثروات غير معلومة

لكنّ الجهات المسؤولة في الجزائر تعترضها مشاكل في استرجاع ثروات غير معلومة لوزراء فارين في الخارج، أبرزهم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب المتنقل بين لبنان وفرنسا، ووزير الطاقة السابق شكيب خليل الحامل للجنسية الأمريكية. رغم أنها حجزت للأول الأصول القارة والمنقولة في الجزائر من ضمنها أراض، وشركات، وشقق فاخرة.