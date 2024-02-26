هل تملأ مبادرة "الاعتدال الوطني" الفراغ الرئاسي في لبنان؟

طرحت كتلة "الاعتدال الوطني" في البرلمان اللبناني، مبادرة قد تملأ الفراغ الرئاسي في البلاد التي تشهد اعتصامات واحتجاجات من موظفين وعسكريين ومتقاعدين، وسط شبح حرب شاملة.

ويجول نواب "الاعتدال الوطني"، المتموضع خارج الاصطفاف السياسي، على الكتل النيابية لعرض خطوط المبادرة والدعوة إلى تبنّي آلية تؤمن انتخاب رئيس في أقرب وقت.

وتضم الكتلة، التي جرى الإعلان عنها رسميًا في حزيران/يونيو 2022، 6 نواب هم نواب كتلة "إنماء عكار"؛ محمد سليمان، ووليد البعريني، وسجيع عطية، وأحمد رستم، مع النائبين أحمد الخير، وعبد العزيز الصمد.

تشبه انتخابات الكونغرس الأمريكي

وقال أمين سر الكتلة النائب السابق هادي حبيش، إن "الاجتماعات مع الكتل النيابية تتكثف، والسعي يجري لتتبنى كل الكتل الاقتراح بأن يتداعى النواب للنزول إلى المجلس النيابي لتأمين نصاب 86 نائبًا".

وبين، لـ"إرم نيوز"، أن "المبادرة لا تشمل طاولة حوار تقليدية يرأسها شخص، ولا تفرض الاتفاق المسبق على اسم مرشح رئاسي واحد، بل يتم على أساسها عقد جلسة نيابية تشاورية ليوم واحد بدلا من 7 أيام، ويتعهد كل الحضور من النواب بعدم مقاطعة الدورات الانتخابية لحين فوز مرشح بحضور ثلثي مجلس النواب وتصويت 65 نائبًا".

ورجح حبيش الذهاب إلى "أكثر من دورتين، وهذه العملية تشبه انتخابات الكونغرس الأمريكي حين لم يتمكنوا من تأمين النصف زائد واحد لأي مرشح، فأجروا حوالي 17 دورة".