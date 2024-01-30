هل تُعيد "مبادرات لمّ الشمل" الألق لليسار المغربي؟

بعد أفول نجمها، تسعى أحزاب اليسار في المغرب إلى "استرجاع أمجادها وشعبيتها" عبر طرح أفكار جديدة ومبادرات للمّ الشمل ترمي لتعزيز التنسيق فيما بينها، في أفق تشكيل قطب يساري قوي قادر على تصدر المشهد السياسي في البلاد.

ويلفت التنسيق الجديد بين حزبي "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بقيادة إدريس لشكر، و"التقدم والاشتراكية" بقيادة نبيل بنعبدالله، نظر واهتمام المتابعين للشأن السياسي في البلاد.

وبالنظر إلى الزخم الذي أحدثه في البيت اليساري، ومحاولة الزعيمين، اللذين سبق لهما أن شاركا في حكومات سابقة، تقديم عرض سياسي جديد، فإن ذلك من شأنه أن يعيد الاعتبار للفعل اليساري.