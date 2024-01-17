رئيس مالي الانتقالي يكشف "سرًا" عن ماكرون

قال الرئيس الانتقالي في مالي عاصيمي غويتا، إنه رفض اقتراحًا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) لنشر قواته في البلاد والانضمام إلى مهام "تاكوبا" و"برخان" الفرنسيتين و"مينوسما" ومجموعة الساحل الخمس، كما كشف سرًا عن طلب قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2020.

وبين العقيد عاصمي غويتا، أن السفير الفرنسي لدى مالي قدَّم، في 9 يونيو 2021، وثيقة تقترح نشر قوات أطلسية في مالي، بحسب موقع "مالي ويب" المحلي، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الانتقالي المالي باللغة المحلية بحضور شخصيات من مالي: "فهمت أنهم يريدون أن يجعلوا بلادنا إما مدخلاً لكل التجاوزات، أو أنهم يريدون سلوك طريق تقسيم البلاد".

كما كشف غويتا، في خطابه الترحيبي للأعيان، والذي بثته القناة الحكومية، عن بعض المسائل التي حدثت في بداية المرحلة الانتقالية السياسية في البلاد.