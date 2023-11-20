شاهد عيان يكشف عن "وضع كارثي" في المستشفى الإندونيسي شمال غزة
أكدت مصادر فلسطينية خروج المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة عن الخدمة تمامًا، بسبب قصف الجيش الإسرائيلي لأجزاء منه ومحاصرة الدبابات الإسرائيلية لجميع الطرق المؤدية إليه.
وقال الصحفي المتواجد في المستشفى حسام شبات لـ"إرم نيوز"، إن "الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي جداً، خصوصًا بعد محاصرته من جميع الاتجاهات بآليات الجيش الإسرائيلي".
وذكر أن آليات الجيش الإسرائيلي تمركزت على بعد نحو 300 متر من المستشفى، "ويتم استهداف أي شخص يخرج أو يدخل".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر عددًا من الجنود بالقرب من المستشفى واعتلوا بعض المباني.
ولفت شبت إلى أن المستشفى مزدحم بأعداد كبيرة من النازحين من شمال قطاع غزة ومن مدينة غزة.
وأضاف "المصابون موجودون بأعداد كبيرة جدًّا في أروقة المستشفى، وهم يحتاجون إلى عناية، وتوقف العمل في المستشفى بسبب قصف طائرات الجيش الإسرائيلي للطابق الثالث منه، كما قصفَ عددًا من بواباته".
وأوضح أن جثامين عشرات الضحايا ملقاة في باحات المستشفى دون تمكن أحد من دفنها.
وتحول المستشفى الإندونيسي إلى المستشفى الرئيس لخدمة المصابين والجرحى من شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بعد خروج مستشفى الشفاء ومستشفى المعمداني عن الخدمة.