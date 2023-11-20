شاهد عيان يكشف عن "وضع كارثي" في المستشفى الإندونيسي شمال غزة

أكدت مصادر فلسطينية خروج المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة عن الخدمة تمامًا، بسبب قصف الجيش الإسرائيلي لأجزاء منه ومحاصرة الدبابات الإسرائيلية لجميع الطرق المؤدية إليه.

وقال الصحفي المتواجد في المستشفى حسام شبات لـ"إرم نيوز"، إن "الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي جداً، خصوصًا بعد محاصرته من جميع الاتجاهات بآليات الجيش الإسرائيلي".

وذكر أن آليات الجيش الإسرائيلي تمركزت على بعد نحو 300 متر من المستشفى، "ويتم استهداف أي شخص يخرج أو يدخل".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر عددًا من الجنود بالقرب من المستشفى واعتلوا بعض المباني.