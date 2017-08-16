صور تكشف عن حادث سير مروع بالسعودية ومصرع 4 أشخاص

أدى حادث مروع وقع على أحد طرقات “رجال ألمع” في المملكة العربية السعودية إلى مصرع 4 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن صدمت سيارتهم شاحنة على الطريق، فيما لم يتم التعرف على هوية السائق ومرافقيه.

وكشفت مصادر، بحسب موقع “أخبار 24″، أن سائق سيارة من نوع “كامري”، كان يقود سيارته بعكس اتجاه السير، ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة، تسببت بوفاة قائد السيارة و3 آخرين كانوا معه.

وأظهرت الصور التي نشرت على مواقع إخبارية محلية، مدى قوة الحادث، الذي حطم السيارة بشكل شبه كامل حتى اختفت معالمها، فيما باشرت الشرطة الإجراءات القانونية.