41 يومًا خلال شهرين.. هذه مدة إجازة عيد الأضحى وموعد صرف راتب “برج السنبلة” في السعودية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 02-12-1438 وفق التقويم الهجري، والموافق لتاريخ 24 آب أغسطس وفق التقويم الميلادي، على أن يستأنف العمل عقب انتهاء الإجازة، يوم الأحد الموافق 19-12-1438 هجري، والموافق لتاريخ 10 أيلول سبتمبر وفق التقويم الميلادي.

ونوهت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه استنادا إلى المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الاجازات “إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية”.

ووفق ما أعلنته الوزارة فإن مجموع أيام الإجازة تبلغ 16 يوما، بعد إضافة أيام العطل خلال مدة الإجازة المعلن عنها.

وتوقعت تقارير محلية أن يتم صرف راتب الشهر الحالي بناء على (برج السنبلة)، في الـ 3 من سبتمبر/أيلول القادم، وفقا للجدولة التي نشرتها مؤسسة النقد أخيرا، في حال لم يصدر قرار بتقديمه.

وبذلك يكون موظفو السعودية تمتعوا بإجازات قياسية خلال الشهرين الأخيرين (41 يوما) بعد العطلة القياسية في عيد الفطر المبارك والتي بلغت 25 يوما.