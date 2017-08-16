الشرطة السعودية تبحث عن مجهول خطف واغتصب طفلة عمرها 7 سنوات

بدأت شرطة مدينة الطائف السعودية، عملية بحث وتحر واسعة عن مجهول خطف طفلة واغتصبها قبل أن يتم العثور عليها ملقاة بالقرب من منزلها في وضع صحي حرج استدعى إدخالها المستشفى.

وتبلغ الطفلة، وتدعى سجا، السابعة من عمرها، وهي باكستانية الجنسية وتقيم مع أسرتها في حي العقيق في مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ووقعت الحادثة، أمس الثلاثاء، عندما أبلغ أحد جيران أسرة الطفلة أنه شاهد سجا ملقاة بالقرب من منزلهم وتنزف الدماء وغائبة عن الوعي.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن أقارب للأسرة قوله، إن الطفلة توجهت لمحل بقالة قريب من منزل أسرتها لكنها تأخرت نحو ساعة كاملة قبل أن يتم العثور عليها ونقلها مباشرةً إلى مستشفى “الملك عبدالعزيز التخصصي” بالطائف.

ومن المرجح أن تستجوب الشرطة الطفلة سجا فور انتهاء الإجراءات العلاجية التي تخضع لها، للمساعدة في تضييق دائرة الشبهات حول الجاني أو الجناة الذين تورطوا في الجريمة.