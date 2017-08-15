سعودية تخنق طفلتيها في مكة لأنها “تشعر بحالة نفسية عند رؤيتهما”

اعترفت والدة طفلتين في المملكة العربية السعودية بأنها خنقتهما حتى الموت، مبررة فعلتها بأنها “تشعر بحالة نفسية عند رؤيتهما”.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر لصحيفة “سبق”، عن توجه مواطن في العقد السادس إلى مستشفى الأطفال في مكة المكرمة، وهو يحمل حفيدتيه (البالغتين 6 أشهر من العمر) وهما في حالة إغماء، وبعد الكشف عليهما تبين أنهما متوفيتان قبل 3 ساعات، وبهما آثار خنق في الرقبة.

وبعد التحريات المكثفة، أقرت الأم بخنقها لطفلتيها حتى الموت، مبررة جريمتها بأنها تحس بالضيق عند رؤيتهما.

يذكر أن المملكة العربية السعودية شهدت ارتفاعا في جرائم العنف الأسري في السنوات الأخيرة.