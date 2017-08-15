خصم راتب موظف بالسعودية أرسل رسائلَ مخلة بالآداب لزميلته

قضت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بخصم راتب موظف بالشؤون الصحية، بعد شكوى زميلة له في مجال عمله من إرساله رسائل مخلة بالآداب لها عبر تطبيق “واتس اب”.

وقدّمت موظفة في الشؤون الصحية في إحدى محافظات الشرقية، شكوى ضد زميل لها بسبب وصول رسائل مخلة بالآداب إليها من جانبه على تطبيق “واتس اب”، بحسب صحيفة “المدينة”.

وبعد التحقيق في التهمة الموجهة وشهادة الشهود، والذين كان من بينهم فنية في المختبر والتي أكدت أنها اطلعت على جوال زميلتها وشاهدت رسائل صادرة من المتهم تحتوي على ألفاظ بذيئة ومخلة بالآداب منتهية بعبارة “لا حول ولا قوة الا بالله..والله يستر على الجميع”، تبين صدق شكوى الموظفة، فقررت الإدارة (التابع لها الموظف) الخصم من راتبه، إلا أن الموظف احتج على العقوبة، مبررًا أن الرسائل التي أرسلها دينية واجتماعية وتثقيفية وليست مخلة بالآداب.

لكن المحكمة أيدت قرار الشؤون الصحية بتفعيل العقوبة، مرجعة ذلك إلى قيام الموظف بالتواصل مع موظفة معه في أمور لا تخص العمل.