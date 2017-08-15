جيران قاتل زوجته وأبنائه بجدة السعودية يكشفون تفاصيل علاقته بهم

كشف جيران السعودي المتهم بقتل زوجته وابنته وابنه طعنًا بالسكين في منزلهم بجدة في المملكة، أن علاقة المتهم بهم كانت عادية ولم يلحظوا عليه ما يثير الشك أو الريبة أو ما يدل على إصابته بعارض نفسي، مؤكدين أن وقع الجريمة كان صادمًا ومفاجئًا بالنسبة لهم. وفق صحيفة “عكاظ”.

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وبحسب مصادر، فإنه من المتوقع أن تحيل النيابة العامة أوراق المتهم إلى الطب النفسي، لتحديد مدى مسؤوليته الجنائية، مبينة أن النيابة استلمت القضية وبدأت التحقيقات فيها لمعرفة دوافع الجريمة وكشف غموضها. فيما أخضعت المتهم في وقت سابق إلى فحوصات للتثبت من عدم تعاطيه المخدرات.

وعثرت الأجهزة الأمنية، يوم الأحد، على المجني عليهم وقد فارقوا الحياة، ليتم إيداعهم في ثلاجة الموتى، بعد أن قام المواطن المتهم بتسليم نفسه للجهات المختصة.