كيف فاجأ وزير العمل السعودي الشيف ضحى (فيديو)

فاجأ وزير العمل في المملكة العربية السعودية، علي الغفيص، أحد مطاعم فنادق الرياض الذي أقدم على تعيين طبّاخة سعودية لتقود فريق الطبخ لديه.

وهدف “الغفيص” من زيارته إلى المطعم التشجيع على السعودة، خاصة الوظائف من مثل هذه النوعية بشكل عام، كما هدف لتشجيع عمل المرأة في السعودية، من خلال دعم الشيف السعودية “ضحى” أثناء زيارته المطعم الذي تعمل فيه.

بدورها، نشرت الشيف “ضحى” لحظة زيارة وزير العمل للمطعم عبر صفحتها الرسمية “تويتر”، مؤكدةً أن زيارة وزير العمل هي دعم لكل امرأة سعودية عاملة، معبرة عن شكرها له على دعمه إياها، بحسب موقع “أخبار 24”.