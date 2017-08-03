حكم جديد بحق مطلق النار على رجال الأمن في السعودية (صورة)

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض بقتل مواطن “تعزيراً” بعد إقدامه على إطلاق النار 5 مرات على رجال الأمن من سلاح مسدس بقصد قتلهم أثناء قيامهم بواجبهم، ودرأت المحكمة حد “الحرابة”، التي قضت بها المحكمة الابتدائية أمس الأربعاء، عن المتهم بعد رجوعه عن الاعترافات التي أدلى بها سابقا.

وأدانت المحكمة المتهم بإطلاق النار على رجال الأمن بقصد قتلهم، والاعتداء على الدوريات الأمنية بإطلاق النار عليها وإصابتها، إلى جانب مشاركته في عدة تجمعات ومسيرات مثيرة للشغب بمحافظة القطيف، وهو يحمل مسدسا للتصدي لرجال الأمن، وترديد هتافات تحرض ضد الدولة وولاة الأمر، بحسب صحيفة “سبق”.

كما تضمن قرار الحكم إدانة المتهم بعدم الالتزام بما تعهد به عند الإفراج عنه في قضية سابقة، وتستّره على المطلوب أمنياً ميثم القديحي، وتأمين الطريق له حتى لا يقبض عليه، إضافة لتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة.