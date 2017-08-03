بالفيديو.. فتاة تثير السعوديين برقصها برفقة شباب لتشجيع المفحطين

أثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال ناشطون إنه في المملكة العربية السعودية، غضبا عارما، بعد رصد فتاة برفقة مجموعة من الشباب وهي تشاهد ممارسة التفحيط.

وظهرت الفتاة وهي تقف بجانب مجموعة من الشباب لتشجيع المفحطين في ساحة التفحيط، وبينما كان أحد الشباب يمارس التفحيط أخذت الفتاة ترقص تشجيعًا له وهي ترفع علامة النصر.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل القبض على الفتاة ومجموعة الشباب الذين معها ومعاقبتهم.

ولا يعد ظهور فتاة مع مجموعة شباب أثناء ممارسة التفحيط هو الأول من نوعه في المملكة التي تشهد خروج مفحطين من شباب وفتيات بين الفينة والأخرى.

وسبق أن وجهت السعودية الشهر الماضي، النيابة العامة، في التحقيق مباشرة في القضايا المرورية الكبرى التي يدخل “التفحيط” من ضمنها.