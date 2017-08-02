السفارة السعودية في لندن تحذّر مواطنيها من اعتداءات بالأسيد الحارق

حذّرت السفارة السعودية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، المواطنين السعوديين المتواجدين في العاصمة لندن من احتمالية تعرضهم لاعتداءات بالمواد السائلة الحارقة، من قبل مجموعات من اللصوص المحترفين بقصد السرقة.

وقالت السفارة في تحذيرها: “تحذير هام نظرًا لما لاحظته السفارة مؤخرًا من تزايد عمليات الاعتداء بالمواد السائلة، ومنها الأسيد الحارق، من قبل مجموعات من اللصوص المحترفين الذين يوجدون بالقرب من الأماكن السياحية في لندن، بغرض السرقة”.

وأضافت السفارة في تحذيرها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “تهيب السفارة بالمواطنين الزائرين والمقيمين توخي الحيطة والحذر، وتجنب السير في الأزقة والأماكن المظلمة وتجنب الظهور بمقتنيات ثمينة تجنبًا لسرقتها”.

وتناقل السعوديون التحذير الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى جميع السعوديين الذين تعد بريطانيا واحدة من أكثر الوجهات السياحية المفضلة عندهم، حيث يقصدها كثير منهم سياحًا في فصل الصيف، في حين تبقى خيارًا لعدد آخر من الطلبة ورجال الأعمال والمستثمرين والإعلاميين.