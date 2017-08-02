بعد بكائه بحرقة.. السعوديون يحتفون بالفنان فايز المالكي (فيديو)

احتفى آلاف المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بالفنان السعودي المعروف فايز المالكي، بعد موقفه الإنساني الأخير الذي هز مشاعر الكثير من سكان المملكة وخارجها.

ولم يغب اسم المالكي عن مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن نشر قبل يومين قصة عائلة سعودية فقيرة، يعاني اثنان من أبنائها الشباب أمراضًا نادرة، في حين يكافح والدهم المريض بالسرطان لتأمين مستلزمات حياتهم وعلاجهم.

لكن الإشادة بجهود ومواقف المالكي الإنسانية وعمله الخير، الذي يخصص له جزءًا كبيرًا من وقته، كان واحدًا من أهم المواضيع التي شغلت المدونين السعوديين، لاسيما على موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين المغردين، عندما وصل الوسم “#ادعم_فايز_المالكي” إلى قائمة الترند في الموقع.

وشارك عدد كبير من السعوديين، بينهم نخب ثقافية ودينية وفنانون وكتاب وإعلاميون، في الحملة التي خُصصت لتقديم التحية للمالكي وشكره على ما يقوم به من عمل خيري، أصبح معروفًا به على نطاق واسع في السنوات الأخيرة.

مدح وإشادة

إزاء ذلك، قال الصحفي السعودي مسعد الحازمي في تغريدة له على الوسم “‏#ادعم_فايز_المالكي”: إن “فايز المالكي مجموعة إنسان سخره الله لقضاء حوائج الناس، وجعله الله من أنفع الناس للناس، كم أدخل السرور في قلب المسلم”.

وشارك رجل الأعمال، نشمي ماجد البعيّــر، في الحملة بتغريدة قال فيها: إننا “نتمنى من قيادتنا السماح له بتفقد المحتاجين ومراعاتهم، ولنا مطلب مهم أن يكون فايز المالكي رئيس الجمعيات الخيرية والمشرف عليها”.

وعلّق الشاعر السعودي مرزوق الروقي، بقوله: “كم من أسرة أبهجها وكم من معسر فرّج عنه بعد الله، وكم من مريض ساهم بعلاجه، أسأل الله أن يفرج همه ويكثر من أمثاله، بمثله نفخر”.

وكان الفنان المالكي هز مشاعر مواطنيه قبل يومين، عندما وثّق تفاصيل مأساوية لعائلة سعودية تعيش في فقر مدقع، بينما يعاني ثلاثة من أفرادها أمراضًا بعضها مميت، طالبًا من الجميع مساعدتهم ماديًا.

واجتاحت قصة العائلة الفقيرة التي صورها المالكي في البداية عبر حسابه في موقع “سناب شات” باقي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مأساويتها التي أجبرت الفنان المالكي على البكاء بحرقة خلال عرض تفاصيلها، لتجد على موقع “يوتيوب” وحده أكثر من 700 ألف مشاهدة.