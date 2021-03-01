السعودية.. إصابة 5 مدنيين بسقوط مقذوف حوثي في جازان (صور)

أدى سقوط مقذوف حوثي على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان السعودية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، إلى إصابة 5 مدنيين وحدوث أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الدفاع المدني في المملكة قوله إن مقذوفا عسكريا أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، سقط في مدينة جازان فأصاب خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة مدنيين ومقيمان من اليمن.

وقالت الوكالة، نقلا عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن المصابين تعرضوا لإصابات متوسطة نتيجة تطاير شظايا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تضرر منزلان ومحل تموينات وثلاث مركبات مدنية بعدة أضرار مادية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ مجموعة صور تظهر ما خلفته الشظايا من أضرار، بمحل تجاري وبعدد من السيارات، إضافة لتسبب مقذوف بحفرة كبيرة على الشارع العام.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرا، من هجماتها على الأعيان المدنية في السعودية، وذلك بعد قرار من الإدارة الأمريكية الجديدة بالعودة عن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، خوفا من تأثير التصنيف على عرقلة الجهود الإنسانية والمساعدات الدولية التي ستقدم للشعب اليمني.

ويأتي الهجوم على جازان بعد ساعات فقط من تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الاثنين، قال فيه إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، وإن سلوك قادة الجماعة يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.

وقال برايس إن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية إيجاد تسوية تفاوضية للصراع في اليمن تكتسب قوة دفع بفضل تعاون المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: إن السعودية والحكومة اليمنية ”ملتزمتان وحريصتان“ على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن، ودعا جماعة الحوثي للاقتداء بهذا الالتزام.