سفير السعودية بالأمم المتحدة: التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي لم يقدم أدلة دامغة

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، اليوم الاثنين، إن تقرير المخابرات الأمريكية في واقعة قتل الصحفي جمال خاشقجي لم يقدم أي أدلة دامغة.

وأوضح السفير المعلمي، في تغريدات على تويتر، أن التقرير يستند على الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول.

وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ”تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات… القضية أغلقت“.

وكانت السعودية رفضت، مساء الجمعة، ما ورد في التقرير الأمريكي الخاص بمقتل خاشقجي. ‎

ونشرت الإدارة الأمريكية التقرير الذي جاء خاليًا من أي دليل على المزاعم بشأن علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر عنها، إن “حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة“.