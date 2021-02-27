فاينانشال تايمز: انقسام داخل إدارة بايدن.. وتحذير من صدع بالعلاقات مع السعودية بعد تقرير خاشقجي

رأت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، أن قيام الولايات المتحدة بالكشف عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سيكون الاختبار الرئيسي الأول بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما يتعلق بإعادة تقييم العلاقات السعودية الأمريكية.

وكانت السعودية قد رفضت ما تضمنه التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، منذ عامين، حيث لم يتضمن التقرير أي دليل على مزاعم تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، مساء الجمعة، أن ”مستشارين بارزين في إدارة بايدن، حذروا من أن فرض عقوبات على الأمير محمد بن سلمان، على خلفية مقتل خاشقجي، سيؤدي إلى صدع كبير في العلاقات الأمريكية السعودية، التي تراها الولايات المتحدة ضرورية للغاية لأولوياتها الإقليمية، التي تتضمن إنهاء الحرب في اليمن، والتفاوض مجددا مع إيران“.

ونقلت عن مصدرين مطلعين داخل الإدارة الأمريكية قولهما، إن ”رد فعل واشنطن يمكن أن يتضمن سلسلة من الإجراءات من وزارتي الخارجية والخزانة، من ضمنها عقوبات، وقيود على التأشيرات الصادرة لأشخاص، وردت أسماؤهم في تقرير مقتل خاشقجي“.

وقال بروس ريدل، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ”سي آي إيه“، إنه يشعر بوجود انقسام كبير داخل إدارة بايدن حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها.