كيف ينظر السعوديون لتقرير السي آي إيه حول مقتل جمال خاشقجي؟‎

أثار تقرير استخباراتي نشرته الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، حول المسؤولية عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ردود فعل واسعة في المملكة التي سخر كثير من مواطنيها، ومن بينهم نخب ثقافية بارزة، من غياب أي أدلة أو براهين على الاتهامات الواردة فيه.

ونشرت واشنطن التقرير الذي أعدته وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إيه)، ليردْ فيه أن“تقدير“ وكالة الاستخبارات هو أن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دورًا في القبض على خاشقجي أو قتله في إسطنبول، دون تقديم أي دليل لذلك الاتهام المناقض لمحاكمة المدانين في القضية بالسعودية.

وفي مجمل التقرير، لا يوجد أي أدلة أو براهين أو قرائن، تدعم أي اتهامات موجهة لمحمد بن سلمان الذي نفى علمه بالعملية التي نفذها رجال أمن سعوديون كانوا في إسطنبول لجلب خاشقجي إلى الرياض، قبل أن يقرروا قتله داخل القنصلية في جريمة تكشفت سريعًا، وصدرت فيها أحكام قضائية ضد المدانين من قبل القضاء السعودي.

وكانت التوقعات بأن التقرير الأمريكي سيتضمن مفردات من قبيل:“نعتقد، ربما، قد“، بجانب غياب أدلة فيه، حيث يعتقد كثير من السعوديين أن الخطوة الأمريكية في مجملها ”مسيَّسة“ تستهدف الضغط على بلادهم التي باتت تمتلك خيارات كثيرة تقلق واشنطن، مثل التوسع في علاقاتها مع القوى العالمية الجديدة، وبينها روسيا، والصين، أكثر أعداء واشنطن.

وقال الصحفي والباحث السياسي السعودي البارز، عبد العزيز، الخميس، في تعليق ساخر على التقرير:“نعتقد… نظن… نقيم…. دون أدلة تدعم… تخمينات لا تؤثر على ثقة شعب بقيادته… فلتذهبوا إلى الجحيم باعتقاداتكم وظنونكم، وتقييمكم… ثقتنا في القيادة أعلى من ترهاتكم…“.

نعتقد… نظن… نقيم….

دون أدلة تدعم… تخمينات لا تؤثر على ثقة شعب بقيادته… فلتذهبوا إلى الجحيم باعتقاداتكم، وظنونكم، وتقييمكم… ثقتنا في القيادة أعلى من ترهاتكم… — عبد العزيز الخميس (@alkhames) February 26, 2021

وعلّق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وهو شخصية عامة تحظى بحضور كبير في المملكة، رغم أنه لا يتقلّد أي منصب رسمي، على التقرير الأمريكي قائلًا:“انتظروا بشغف نشر CIA لتقرير خاشقجي رافعين سقف آمالهم لما يمكن أن يتضمنه وما يمكن أن يتبعه من تحقيق أمانيهم المملوءة بالغل تجاه السعودية وقيادتها.. وظهر التقرير بتكهنات ودون أدلة ملموسة، ودون جديد يُذكر، وتحولت أمانيهم إلى سراب، وخاب أملهم كالعادة.. السعودية بلد كبير قيادةً وشعبًا“.

انتظروا بشغف نشر CIA لتقرير خاشقجي رافعين سقف آمالهم لما يمكن أن يتضمنه وما يمكن أن يتبعه من تحقيق أمانيهم المملوءة بالغل تجاه السعودية وقيادتها ..

وظهر التقرير بتكهنات ودون أدلة ملموسة ودون جديد يُذكر وتحولت أمانيهم إلى سراب وخاب أملهم كالعادة..

السعودية بلد كبير قيادةً وشعبًا pic.twitter.com/7eEOU8w9rQ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 26, 2021

وفي سياق رافض لمحتوى التقرير، كتب الإعلامي السعودي المعروف، عبدالرحمن الراشد ”بعد 48 ساعة من الدراما المسبقة صدر تقرير الاستخبارات الموعود عن #خاشقجي، ما كتب فيه كلام مكرر أما الجديد هو: – ما قاله مراسل CNN التقرير ليس عن أدلة بل تقييم استخباراتي. قال لا يوجد smoking gun – وورد في التقرير: ليس مؤكدًا حتى الفريق المتهم كان في رحلة للتخلص من خاشقجي“.

بعد 48 ساعة من الدراما المسبقة صدر تقرير الاستخبارات الموعود عن #خاشقجي، ما كتب فيه كلام مكرر أما الجديد هو:

– ما قاله مراسل CNN التقرير ليس عن أدلة بل تقييم استخباراتي. قال لا يوجد smoking gun

– وورد في التقرير: ليس مؤكدًا حتى الفريق المتهم كان في رحلة للتخلص من خاشقجي pic.twitter.com/XvKbgUIdIV — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) February 26, 2021

وكتب المدون المعروف جابر القرني في رده على التقرير ”تقرير CIA بشأن #جمال_خاشقجي رحمه الله اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية، فمن البديهي جدًا أن تكون جميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة الملك وولي العهد، لكن متى ستتوقف هذا المزايدات وكَيل التُهم جزافًا في قضية فصل فيها القضاء السعودي علنًا، وصدرت فيها الأحكام النافذة؟“.

تقرير CIA بشأن #جمال_خاشقجي رحمه الله اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية، فمن البديهي جدًا أن تكون جميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة الملك وولي العهد.

لكن متى ستتوقف هذا المزايدات وكَيل التُهم جزافًا في قضية فصل فيها القضاء السعودي علنًا وصدرت فيها الأحكام النافذة؟#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/KGtfGudp8I — جابر القرني (@jabergarni1) February 26, 2021

ويقول مدونون سعوديون، بعضهم مواطنون عاديون بعيدون عن عالم السياسة، إن الجريمة التي أدانتها بلادهم، من اختصاص النيابة العامة والقضاء، وهو ما تم بالفعل، وسط استغراب وانتقاد للخطوة الأمريكية التي تتجاوز الولايات المتحدة إلى بلد آخر، عبر جهاز استخبارات لا يتلاءم دوره والقضايا الجنائية.