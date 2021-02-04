قيود على الاحتفالات وإغلاق دور السينما.. إجراءات جديدة في السعودية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، فجر الخميس، عن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورورنا، مع ظهور مؤشرات لارتفاع المنحنى الوبائي في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في الوزارة، لم تسمه، أن الإجراءات الجديدة تشمل أولا ”إيقاف كافة المناسبات والحفلات بما فيها حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد“.

وتمنع الإجراءات الجديدة تجمع أكثر من 20 شخصا في المناسبات الاجتماعية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وذلك دون الإخلال بما ورد في البند أولا.

كما قررت المملكة إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وشملت الإجراءات أيضا ”تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية“.

ووجهت الإجراءات الجديدة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 24 ساعة، قد تصل إلى شهرين في حال تكرار المخالفات.

وتم فرض عدد من القيود فيما يتعلق بالصلوات على الجنائز، وذلك بتوزيعها في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر -قدر المستطاع- في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.

وشددت وزارة الداخلية على ”تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين، فضلا عن تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية“.

وبحسب ما ذكرت ”واس“، سيتم العمل بهذه الإجراءات الجديدة اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس.

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء الماضي، تعليق السماح بدخول المملكة للقادمين من 20 دولة، باستثناء المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وذلك اعتبارا من مساء غد الأربعاء.

ويشمل التعليق المؤقت القادمين من الإمارات والأرجنتين، وألمانيا، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان والبرازيل والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ومملكة السويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان.