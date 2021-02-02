بينها 3 دول عربية.. السعودية تعلق مؤقتا السماح بدخول القادمين من 20 دولة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء تعليق السماح بدخول المملكة للقادمين من 20 دولة، باستثناء المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وذلك اعتبارا من مساء غد الأربعاء.

ويشمل التعليق المؤقت القادمين من الإمارات والأرجنتين، وألمانيا، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان والبرازيل والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ومملكة السويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان.

ويشمل التعليق القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

وأوضحت السلطات السعودية أن دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يوما السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.