رسالة لمحمد بن سلمان من أحمدي نجاد بشأن اليمن

كشفت صحيفة الشرق الأوسط الأحد، عن فحوى رسالة قالت إن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، وجهها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عرض فيها أفكارا لإنهاء الحرب في اليمن.

وقدم نجاد في رسالته التي بعث بنسخة منها للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اقتراحا بأن يتولى رئاسة لجنة ”تضم عدداً من الشخصيات الموثوقة عالمياً والمعنية بالحرية والعدالة لإجراء محادثات مع الطرفين المتخاصمين (في اليمن) وذلك بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة“ بحسب ما أوردته الصحيفة.

وقال نجاد مخاطباً الأمير محمد بن سلمان ”إنني على ثقة بأن سماحتكم في الرد على مطالب شعوب المنطقة والمجمتع الإنساني منكم، وبالتأمل الجيد في نتائج هذه الحرب المدمرة، ستقومون بعمل تُذكرون به خيراً ويرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه“.

وأضاف نجاد أنه يقدم رسالته هذه لكونه ”عضواً من المجتمع الإنساني تصله يومياً أنباء الأزمات العالمية من هنا وهناك“.

وقال نجاد في رسالته، إن الصراع الدائر في اليمن لم ينتج سوى ”تشديد المنافسة والمعاداة كما أدى إلى ابتعاد دول المنطقة وشعوبها عن التعاون البناء… ولا يخفى على أحد بأنه مهما تطول هذه الحرب، فلن تثمر غير الدمار وقتل الأبرياء من الجانبين“.

وختم نجاد رسالته بتوجيه كلامه لولي العهد السعودي: ”أعرف أن الوضع القائم لا يرضيكم، وأن ما يحدث يومياً ويذهب ضحيته الأبرياء وتُدمر البنى التحتية قد يلُم بكم الهم والحزن… ولذلك ترحبون بسلام عادل. وأثق تماماً بأنه بمرافقتكم وبتعاونكم البناء يمكننا تطبيق مبادرات مؤثرة من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في وضع الحد من تفاقم الوضع القائم وإنهاء الحرب والخصومة“.