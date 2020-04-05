محاولة حوثية فاشلة لاستهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي

أطلقت ميليشيات الحوثي، صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء، أمس السبت، وسقط داخل محافظة صعدة، وفقا للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأحد عن المالكي أن الصاروخ الباليستي قد سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة) بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية (عكوان) بعد أن قطع مسافة (200) كلم.

وأشار إلى الاستمرار المتعمد من الميليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.