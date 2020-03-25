الملك سلمان: اجتماع مجموعة العشرين ”استثنائي“ لتوحيد الجهود ضد وباء كورونا

ذكر الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء أن اجتماع دول مجموعة العشرين في هذا التوقيت يعد حدثا استثنائيا لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا.

وقال العاهل السعودي على تويتر: ”في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء. حمى الله العالم من كل مكروه“.

في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء.

حمى الله العالم من كل مكروه. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) March 25, 2020

ويرأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماعًا استثنائيًا افتراضيًا لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، يوم الخميس، لبحث ملف أزمة كورونا.

وكانت السعودية التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، قد دعت، الأسبوع الماضي، الزعماء للتحاور عبر مؤتمر فيديو لبحث أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.