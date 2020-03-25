 الملك سلمان: اجتماع مجموعة العشرين ”استثنائي“ لتوحيد الجهود ضد وباء كورونا – إرم نيوز‬‎

الملك سلمان: اجتماع مجموعة العشرين ”استثنائي“ لتوحيد الجهود ضد وباء كورونا

الملك سلمان: اجتماع مجموعة العشرين ”استثنائي“ لتوحيد الجهود ضد وباء كورونا

المصدر: فريق التحرير

ذكر الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء أن اجتماع دول مجموعة العشرين في هذا التوقيت يعد حدثا استثنائيا لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا.

وقال العاهل السعودي على تويتر: ”في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء. حمى الله العالم من كل مكروه“.

ويرأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماعًا استثنائيًا افتراضيًا لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، يوم الخميس، لبحث ملف أزمة كورونا.

وكانت السعودية التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، قد دعت، الأسبوع الماضي، الزعماء للتحاور عبر مؤتمر فيديو لبحث أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

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