الملك سلمان: المرحلة المقبلة ستكون الأصعب في مواجهة كورونا

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعا الملك سلمان في كلمة بثت على الهواء، ونقلت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إلى ”التكاتف والتعاون، ومواصلة الروح الإيجابية، وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة“.

وقال الملك في خطابه: ”لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول إننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله.. المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة“.

وأضاف:“لكنني في الوقت ذاته، أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية“.