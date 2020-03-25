إجراءات سعودية جديدة لوقف ”كورونا“.. منع التنقل بين المناطق وحظر التجول يبدأ 3 عصرًا

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء، اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في مناطق المملكة.

واشتملت الإجراءات التي أعلنتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، إضافة إلى منع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

وقالت الوكالة، إن العمل بتلك القرارات سيبدأ من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم غد الخميس، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول.

وبحسب الوكالة، فإن القرارات لا تشمل منع التنقل للفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .

وأشارت الوكالة إلى أن وقت بدء منع التجول سيتم تقديمه إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن، أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند غدا الخميس.