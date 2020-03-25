كورونا يواصل اجتياح إيران.. 143 وفاة و2206 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 143 شخصًا وتسجيل 2206 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ عن المتحدث باسم الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 2077 حالة، والإصابات إلى 27 ألفا و17 حالة.

وظهرت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران، في مدينة قُم الواقعة جنوبي العاصمة طهران، فبراير الماضي، وسرعان ما انتقل إلى مختلف مدن إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، عن نائب محافظ طهران للتنمية، محمد تقي زاده، اليوم الاربعاء، قوله إن تم حظر خروج جميع المركبات باستثناء المركبات التي تحمل الوقود والإغاثة والخدمة والأمن خارج المحافظة.

وأضاف: ”على السلطات أن تعلن عن قائمة الموظفين على الأجهزة المختلفة لمحافظة طهران، للسماح لهم بالتنقل والحركة“، موضحاً أن شرطة المرور وقوات الأمن تمنعان المرور عند نقاط الدخول والخروج من محافظة طهران، وسوف نستخدم قوات مسلحة أخرى إذا لزم الأمر“.