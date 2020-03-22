السعودية تفرض حظر التجول لمواجهة كورونا

فرضت السعودية بأمر ملكي، صدر فجر اليوم الاثنين، حظر تجول ليلي في عموم البلاد لمواجهة فيروس كورونا الجديد بهدف تقليل الاختلاط بين السكان لأقصى مستوى ممكن في أكبر بلدان الخليج العربي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمره بمنع التجول ”ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا تبدأ من مساء اليوم الأثنين“.

ويستثنى القرار الذي ستشرف وزارة الداخلية على تطبيقه، ”منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة“.

ونص القرار على قيام ”الجهات المعنية بحث ”المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه“.

ولم تتضح بعد طبيعة العقوبات التي سيواجهها من سيخرقون الحظر الليلي الذي جاء بعد دعوات واسعة في البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتطبيقه بشكل كامل بحيث يشمل كل ساعات اليوم.

وسجلت السعودية أكثر من 500 إصابة بفيروس ”كوفيد 19“ حتى يوم الأحد، دون وجود وفيات لحد الآن بالمرض الذي يجتاح العالم بسرعته في الانتقال بين الأشخاص، وخطورته على الصحة، خاصةً لبعض الفئات من كبار السن الذين يعانون من امراض مزمنة.

واتخذت الرياض سلسلة إجراءات احترازية لمنعي تفشي الفيروس مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإيقاف دوام الموظفين في القطاع العام وتعليق العمرة وإغلاق المساجد وتعليق الطيران وإجراءات عديدة أخرى.

وفاق عدد المصابين بالفيروس الجديد منذ الكشف عنه أول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، أكثر من 300 ألف مصاب، تعافى منهم لحد الآن نحو مئة ألف وتوفي وأكثر من 13 ألف شخص، واجتاح الفيروس أكثر من 150 دولة وسط إجراءات واسعة للحد من انتشاره.