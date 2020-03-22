السعودية توقف مقيمًا ظهر بفيديو يتحدى إجراءات مكافحة كورونا

أوقفت الشرطة السعودية، يوم الأحد، مقيمًا فلسطينيًا من البكم بعد ساعات من ظهوره في مقطع فيديو يقوم فيه بالبصق في كيس مليء بالعملة المحلية المعدنية في تحدٍ أو سخرية فيما يبدو من إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت تقارير محلية إن شرطة محافظة الطائف توصلت لمعرفة هوية الشاب الذي ظهر في الفيديو، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

????بفضل الله تم القبض على هذا الوافد (فلسطيني الجنسية) يعمل في محل دجاج في الطائف.

وكل الشكر للأبطال في @kamnapp ???????????? https://t.co/0ZQy8cLwY1 — MBS محمد بن عبدالعزيز ???????? (@506_MBS) March 22, 2020

وقال مغردون سعوديون على ”تويتر“، حيث تم تداول الفيديو هناك على نطاق واسع، إن الوافد الفلسطيني يعمل في محل لبيع الدجاج المبرد.

ياجماعة :

الناس انهبلت و إلا المهابيل طلعتهم وسائل التواصل ؟ #مشاهير_الفلس https://t.co/NVLHlYZhQM — عبد… الرحمن … اللاحم (@allahim) March 22, 2020

وجاء القبض على الوافد صاحب التصرف الغريب، بعد سيل من الانتقادات التي طالته، والبلاغات الإلكترونية التي قدمها مدونون سعوديون للنيابة العامة ووزارة الداخلية ضده.

وسجلت السعودية أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا حتى، يوم الأحد، دون وجود وفيات إلى الآن، فيما اتخذت سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، مثل: تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وإيقاف دوام الموظفين في القطاع العام، وتعليق العمرة، وإغلاق المساجد، وإجراءات عديدة أخرى.