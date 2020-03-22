 السعودية توقف مقيمًا ظهر بفيديو يتحدى إجراءات مكافحة كورونا – إرم نيوز‬‎

السعودية توقف مقيمًا ظهر بفيديو يتحدى إجراءات مكافحة كورونا

السعودية توقف مقيمًا ظهر بفيديو يتحدى إجراءات مكافحة كورونا

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أوقفت الشرطة السعودية، يوم الأحد، مقيمًا فلسطينيًا من البكم بعد ساعات من ظهوره في مقطع فيديو يقوم فيه بالبصق في كيس مليء بالعملة المحلية المعدنية في تحدٍ أو سخرية فيما يبدو من إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت تقارير محلية إن شرطة محافظة الطائف توصلت لمعرفة هوية الشاب الذي ظهر في الفيديو، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 

وقال مغردون سعوديون على ”تويتر“، حيث تم تداول الفيديو هناك على نطاق واسع، إن الوافد الفلسطيني يعمل في محل لبيع الدجاج المبرد.

 

وجاء القبض على الوافد صاحب التصرف الغريب، بعد سيل من الانتقادات التي طالته، والبلاغات الإلكترونية التي قدمها مدونون سعوديون للنيابة العامة ووزارة الداخلية ضده.

وسجلت السعودية أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا حتى، يوم الأحد، دون وجود وفيات إلى الآن، فيما اتخذت سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، مثل: تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وإيقاف دوام الموظفين في القطاع العام، وتعليق العمرة، وإغلاق المساجد، وإجراءات عديدة أخرى.

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