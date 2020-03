السعودية توقف مقيمًا ظهر بفيديو يتحدى إجراءات مكافحة كورونا

View this post on Instagram

أمن الطائف بالسعودية يلقي القبض على وافد فلسطيني يعمل في محل دجاج، بعد تداول مقطع فيديو له وهو "يبصق" على كمامة طبية وكيس ممتلئ بالنقود المعدنية في تصرف غريب أغضب الكثير من السعوديين وطالبوا بمعاقبته . #إرم_نيوز #مريض_يبصق_على_نقود #الطائف #السعودية #فيديو #فلسطين #فيروس_كورونا #كورونا #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia #palestine #corona