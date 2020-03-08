السعودية تغلق بوليفارد الرياض وونتر لاند كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا

قال التلفزيون الرسمي السعودي إن هيئة الترفيه أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الأحد إغلاق منطقتي بوليفارد الرياض وونتر لاند كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وسجلت السعودية أربع حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا الأحد ليرتفع مجمل عدد الإصابات في المملكة إلى 11 حالة.

وفي الإطار ذاته، أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدور النسائية، والدراسة في حلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقال إن ذلك يأتي حرصًا من الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات، ومرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس ”كورونا“ الجديد (COVID19).