السعودية تعلق السفر إلى 9 دول بينها الإمارات ومصر والبحرين بسبب كورونا

قالت وزارة الداخلية السعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، إنها حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من الإمارات والكويت والبحرين والعراق ولبنان وسوريا ومصر وكوريا الجنوبية، وإيطاليا ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن القرار يشمل أيضاً تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، مع استثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

ونص القرار أن يكون لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

وجاء القرار ضمن سلسلة إجراءات وقائية متلاحقة أعلنتها السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، وكان لافتاً فيها تعليق الدراسة في مدارس وجامعات البلاد حتى إشعار آخر، وإيقاف الدروس والمحاضرات الدينية في المساجد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس في السعودية، 11 حالة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وهو عدد محدود جداً مقارنة بدول أخرى مثل الصين وإيران وإيطاليا، لكن السلطات السعودية تقول إن إجراءاتها موصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

واتخذت السعودية الكثير من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي المرض، حيث علقت نشاط العمرة بشكل كامل، وأوقفت منح التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض بشكل كبير مثل الصين وإيطاليا، وفرضت قيوداً على السفر منها وإليها، وأجّلت الكثير من الفعاليات الحاشدة.

ولقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص مصرعهم بالمرض منذ الكشف عنه أول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما فاق عدد المصابين في العالم المئة ألف مصاب.