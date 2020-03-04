السعودية توقف العمرة للمواطنين والمقيمين بسبب كورونا

قررت السلطات الرسمية في السعودية، إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة المستجدات حول فيروس كورونا الجديد.

وجاء القرار بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ”انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتداداً لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا من خارج المملكة“.

وذكر المصدر بأن قرار إيقاف العمرة بسبب كورونا مؤقت وسيتم القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

وأشارت الوكالة الرسمية نقلا عن المصدر، بأن القرار وقائي ويأتي ”ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (19-COVID) ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقًا دائمًا وكثيفًا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى“.

وأكد بأن القرار يأتي ”اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين“.