من هو الأمير السعودي الراحل طلال بن سعود بن عبدالعزيز؟

خيم الحزن على عائلة وأقارب وأصدقاء الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الذي رحل يوم الأربعاء عن عمر 68 عاماً، حيث عرفه السعوديون في مراحل مبكرة منها من خلال عمله الحكومي في إمارة الرياض وفي عالم الرياضة.

والأمير الراحل هو الابن الحادي والعشرون لثاني ملوك السعودية، سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، والذي خلف والده المؤسس في حكم المملكة قبل أن ينتقل الحكم لأخوته وأشقائه وصولاً للملك الحالي سلمان.

ولد الأمير طلال في الرياض عام 1952، ووالدته هي فوزه محمد الذيب (متوفاة)، وقد تزوج من الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السديري وله منها 5 أبناء وبنات، هم سارة ونورة وسعود ومشاعل وسلمان.

بدأ الأمير طلال تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في مدينة الرياض، قبل أن يدرس التاريخ ويحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود.

وسبق أن عمل الأمير طلال موظفاً في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقاً وملك البلاد الحالي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لنحو 25 عاماً.

ونشأت بين الملك سلمان والأمير الراحل خلال تلك الفترة، التي بدأت في العام 1980، علاقة صداقة وثيقة كما يقول أمراء من الأسرة الحاكمة.

كما شغل الأمير الراحل عدة مناصب رياضية في حياته، بينها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.

كما كان الأمير الراحل طلال عضوا رسميا بهيئة أعضاء شرف نادي النصر، وأحد داعمي فريق العاصمة واسع الجماهيرية.

ونعى الديوان الملكي السعودي الأمير الراحل في بيان رسمي، موضحاً أن الصلاة على جثمانه ستكون يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.