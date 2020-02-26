وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز‎ آل سعود

نعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، وأصدقاء للأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الابن الحادي والعشرين لثاني ملوك السعودية عن عمر 68 عاما.

وأعلن الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وفاة الأمير طلال قائلا: ”انتقل لرحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، عصر اليوم الأربعاء، وقد عرف رحمه الله بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق، وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره، عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين حيث كان من خاصته حفظه الله والعائلة المالكة وذويه ومحبيه“.

أنتقل لرحمة الله صاحب السمو الملكي الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز عصر اليوم الاربعاء

وقد عرف رحمه الله بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الاخلاق

وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره

عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين حيث كان من خاصته حفظه الله والعائله المالكه وذويه ومحبيه — مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز (@MISHALALSAUD19) February 26, 2020

وقال الأمير فهد بن مشعل بن سعود، في تغريدة عبر تويتر ”رحم الله العم #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، الدعاء والعزاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وأبناء وبنات الفقيد وكل أهله ومحبيه ، إنا لله وإنا اليه راجعون“.

رحم الله العم #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، الدعاء والعزاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وأبناء وبنات الفقيد وكل أهله ومحبيه ، إنا لله وإنا اليه لراجعون — فهد بن مشعل بن سعود (@FahadMSaud) February 26, 2020

كما نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير الراحل طلال قائلا ”اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون“.

اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) February 26, 2020

وتداول مدونون سعوديون، بينهم عاملون في الوسط الرياضي الذي انتمى إليه الأمير الراحل في مراحل طويلة من حياته، صورا ومقاطع فيديو قديمة للأمير طلال.

العزاء لخادم الحرمين الشريفين

وسمو ولي عهده الأمين وللأسرة المالكة

في وفاة #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب pic.twitter.com/u82R9EHcWS — فيصل بن سعود المريبض (@fs_vib) February 26, 2020

وفاة الأمير #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/DJskvh6KEY — نجران اليوم (@NajranToday) February 26, 2020

إنا لله وإنا اليه راجعون.

إنتقل إلى رحمة الله الأمير #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز..

رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لأبناء #الملك_سعود وأبناء الفقيد وكافة الأسرة المالكة @MISHALALSAUD19 pic.twitter.com/XfjDTXgfPQ — ابومحمد عشير النشاما (@abo_mMuhammad) February 26, 2020

ومن المنتظر أن يصدر الديوان الملكي السعودي بيانا يعلن فيه وفاة الأمير بشكل رسمي، ويحدد موعد التشييع ومكانه.

والأمير الراحل من مواليد الرياض العام 1952، وهو متزوج وله خمسة أبناء وبنات، ويحمل شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الملك سعود.

وسبق أن عمل الأمير طلال موظفا في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا وملك البلاد الحالي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود لنحو 25 عاما، ونشأت بينهما خلال تلك السنوات علاقة صداقة وثيقة كما يقول أمراء من الأسرة الحاكمة.

كما شغل الأمير الراحل عدة مناصب رياضية في حياته، وبينها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.

كما كان الأمير الراحل طلال عضوا رسميا بهيئة أعضاء شرف نادي النصر، وأحد داعمي فريق العاصمة واسع الجماهيرية.