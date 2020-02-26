هل ابتزت مريم ”خاطفة الأطفال“ في السعودية موسى الخنيزي قبل القبض عليها؟

كشف الصحفي الكويتي، المختص في قضايا الأمن والجرائم، أبوطلال الحمراني، عن تفاصيل جديدة في قضية اختطاف الأطفال في المملكة العربية السعودية.

وأكد عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ أن خاطفة موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي، سبق أن ادعت على موسى الخنيزي، الذي كانت قد أسمته ”أنس“، واتهمته بالاعتداء عليها.

وأوضح في تغريدته، أن المتهمة ”مريم“ كانت قد اتهمت الخنيزي قبل إلقاء القبض عليها، بأنه اعتدى عليها بالضرب في العام الماضي، حيث تم تحويل القضية آنذاك إلى النيابة العامة التي طلبت بدورها تقريرا طبيا.

وأضاف أنها اتهمته أيضا بقتل ”شقيقه“، فيما أكد طبيب نفسي أن المتهمة ”مريم“ تعاني من اضطرابات نفسية وأوهام.

ولم يتم الكشف عن هوية ”الشقيق“ المزعوم، إلا أن ناشطين رجحوا أن تكون المتهمة قد افتعلت حوادث كثيرة لابتزاز المخطوفين، بحجة أنهم متورطون فيها.

اتوقع ان هاللي مات صار معاه شيء ورفضت توديه المستشفى ومات قام موسى عصب عليها وضربها عشان كذا اتهمته بالقتل ???? — مريم العدناني???????? (@Ma_Al3dnani) February 25, 2020

هو اكثر واحد يدافع ويمدح فيها ولارضى يروح لأهله لين يتنازلون الواضح ماسكه عليه شي ????????‍♀️ — AMAL???? (@D2Amal) February 25, 2020

عائلة مريم تتوعد

وإثر انتشار اسم عائلة مريم، ”المتعب“، عبر وسائل الإعلام المحلية والعربية، توعدت أسرة المتهمة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يسيء لها، كما قامت بتوكيل محامٍ لتسجيل قضية ضد أحد الإعلاميين، كان قد ذكر في تقرير متلفز أن عائلة المتعب تمت بقرابة بعيدة للمختطف عبدالعزيز الدوخي.

وسبق أن ظهرت براءة والد المتهمة مريم، قبل مدة بعيدة من القبض عليها، من قضية اختطاف الدوخي، إلا أن عائلة ”الدوخي“ طالبت بفتح التحقيق مجددا في القضية بعد القبض على المتهمة مريم.

وأعلنت الإعلامية منال الدوسري عبر حسابها في ”تويتر“ أن عائلة المتهمة مريم وكلتها لتكون المتحدثة الرسمية للرد على قصة اتهام والد ”مريم“، خاصة بعد التقرير المتلفز الذي أورد معلومات كذبتها العائلة.

#خاطفة_الدمام#ايمان_الفرشوطي#مراسلة_قناة_الإخبارية

كل مااستطيع التصريح به الان امرين

1-أسرة المتعب قامت برفع دعوة قضائية على مراسل احدى القنوات الفضائيه وايضا القناة .

2_والد الخاطفه المتوفي بريء من كل التهم التى نسبت اليه رحمة الله عليه جملةً وتفصيلاً. — منال الدوسري (@manal_wshy) February 25, 2020

اهلها اللي تسأل عنهم هم متبرين منها من سنين ووكلو الاخت منال متحدثه رسميه نيابةً عنهم اي الاهل وليس الخاطفه ولما نقول متحدثه رسميه يعني لها صلاحيات رسميه . — ابـ̲̅ـ̲̅تـ̲̅ـ̲̅سـ̲̅ـ̲̅امـ̲̅ـ̲̅ (@r7ail2022) February 25, 2020

عصابة نسائية

وأعلن الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني أيضا عن تورط سيدة قريبة من المتهمة ”مريم“ ولديها 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، إضافة إلى سيدة أخرى معروفة باسم ”بنت الصيخان“، وهي قريبة طليق المتهمة مريم وجارتها، حيث طلبت تطعيم أحد الطفلين بمرافقة مريم.

وأشار إلى وجود توجيهات بضبط السيدة والدة الأبناء الخمسة، وكذلك ”بنت الصيخان“، وإخضاعهم جميعا لتحليل الـDNA، للتثبت من عدم وجود مختطفين آخرين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض في وقت سابق على شريك المتهمة ”مريم“، ويدعى منصور، وهو من الجنسية اليمنية، وقد اعترف بزواجه منها عرفيا طوال 20 عاما، فيما من المرجح أن يدلي بمعلومات كثيرة عن عمليات الاختطاف.