وزير الخارجية السعودي يشدد على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على ضرورة مواصلة الضغط على إيران؛ لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، أنه ”من المهم مواصلة دعم العمل الإنساني في اليمن“، مؤكدا أن ”الهجمات الحوثية تدل على عدم جدية الميليشيات في حل الأزمة اليمنية“.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أكد الوزير السعودي استمرار دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، وتابع قائلا: ”لقد عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا لعدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا“.