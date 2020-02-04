السعودية تنشئ هيئات حكومية للموسيقى والأفلام والأزياء

قررت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، إنشاء هيئات ثقافية حكومية في العديد من مجالات الفنون، بينها هيئة للموسيقى وأخرى للأفلام وثالثة للأزياء.

وقال بيان حكومي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء السعودي، إن المجلس قرر إنشاء هيئات الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء.

وأضاف البيان أن القرار تضمن تفويض وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجالس إدارات الهيئات، بممارسة اختصاصات تلك المجالس.

وقال الوزير في تعليق فور صدور القرار، إن ”الهيئات الثقافية تؤسس لبنية تحتية متينة لقطاعاتنا الثقافية، وهي بداية لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ ثقافتنا. شكرا لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما للثقافة والمثقفين“.

#الهيئات_الثقافية تؤسس لبنية تحتية متينة لقطاعاتنا الثقافية، وهي بداية لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ ثقافتنا.

شكراً لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما للثقافة والمثقفين. https://t.co/wSMmwc8NV7 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) February 4, 2020

وأنشأت السعودية وزارة الثقافة في العام 2018؛ للإشراف على خططها الطموحة في الانفتاح الثقافي على الفنون، على المستوى المحلي والعالمي.